老齡化持續　本港去年人口中位數46.3歲　平均壽命續增　男83歲女88歲 (18:17)

另外，本港生育水平在過去30年呈下跌趨勢，去年總和生育率（按每千名女性）為772個活產嬰兒，相比1991年的1281個活產嬰兒，有顯著下降趨勢。

初婚年齡中位數 男32歲女31歲 30年間離婚數字升逾1.6倍

去年本港死亡人數為51354人，粗死亡率（按每千名人口計算）為6.9，處方稱，在1991年至2021年間的死亡率持續下降，以致平均預期壽命上升，男性出生時平均預期壽命由1991年的75.2年，增加至2021年的83.2年，而同期間女性出生時平均預期壽命亦從80.7年升至87.9年。

婚姻趨勢方面，去年登記結婚數目為26899宗，較2016年的50008宗有大幅下降；另去年初婚新郎及新娘的年齡中位數分別為32.2歲及30.6歲，相比1991年分別的29.1歲及26.2歲，顯示港人愈來愈遲婚；而去年獲頒布離婚令數目為16692宗，相比1991年的6295宗亦有明顯上升。