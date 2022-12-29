轉載許智峯白票帖文　官稱控罪合憲　前中大學生會會長蘇浚鋒認罪判緩刑 (17:09)

辯方早前爭議，投白票是合法且和平理性地表達意見，控罪針對特定政見，有違法律面前人人平等原則；控方則指，巿民是否投票或投白票是個人意願，惟煽惑他人的行為是破壞選舉。

暫委裁判官戴昭琦今裁定時稱，條例能否通過相稱性測試，要考慮是否有合法目的、社會利益等。惟煽惑他人投白票或無效票，不能促進民主選舉，直指此舉是以集體力量、有組織地影響市民，甚至影響市民行使投票權，令選舉資源錯配並造成壓力。

戴官又稱，本案條文僅針對選舉期，同意控方所指，條文並非無限全面禁止大眾投白票或無效票的言論，且並非針對單一團體或取向；重申投白票或無效票，不論投票者的思想是甚麼，均是行使公民權利，惟煽惑的行為才是條文打擊的對象，故裁定條例合憲。

被告蘇浚鋒（現23歲）隨即表示認罪。辯方求情稱，被告為品學兼優的皇仁書院舊生，畢業後追隨理想，就讀中大政政系，副修新聞與傳播學系，他成績優異，更獲院長嘉許名單。被告又獲學生事務處前處長及前僱主撰寫求情信，力證他為人聰明、有責任感，熱心服務弱勢社群。

辯方續稱，他一時愚蠢、不熟悉法律而犯案，重申被告抱真誠態度討論法律而提出爭議；另同類案件均判處緩刑，冀法庭寬容處理。