25歲男子與14歲女童性交判感化　律政司覆核刑期被拒 (16:46)

答辯人陳輝豐（25歲）承認於2020年12月至2021年8月間在尖沙咀的某單位和酒店，共8次與14歲的女童X非法性交。申請覆核的律政司一方陳辭表示，涉案罪行旨在保障未成年少女，答辯人犯下8項控罪，他曾沒使用安全套及進行三人性交，量刑應以阻嚇為主。

答辯方則表示，X當時謊稱年滿16歲，答辯人被X誤導下真誠相信她，道德上不能被指責，他只是沒嚴謹查核X的年齡。本案至今持續一年多，答辯人飽受煎熬及失去原本工作，他現時任職侍應，亦已接受3個月感化令，更改判刑對他造成不公。

崔官聽畢雙方陳辭指，答辯人和X年紀差距不是太大，兩人曾經是情侶，X事前向答辯人訛稱自己年滿16歲，律政司一方於求情時沒就此反駁爭議。崔官審視呈堂照片後，認為X的樣貌和打扮看似較年長。

崔官續稱，案情未能顯示X因答辯人誤導而進行三人性交，亦沒有足夠證據指X就本案受精神困擾。崔官認為，感化令可對答辯人有所監管，對他更生有利，並接納答辯方所言，事件對答辯人已有極大阻嚇作用，因此維持原判感化令。