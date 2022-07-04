去年567萬公噸固體廢物量棄堆填區　年增5.4%　環保署：因防疫鬆綁 (16:10)

環保署今日（29日）公佈2021年《香港固體廢物監察報告》，去年棄置於堆填區的固體廢物量為567萬公噸，平均每日棄置量逾1.5萬公噸，較2020年增加5.4%。當中，415萬公噸為都市固體廢物，平均每日棄置量逾1.1萬公噸，較2020年增加5.1%。至於人均棄置量，去年為每日1.53公斤，較2020年的每日1.44公斤高。署方表示，隨着疫情緩和及社區距離措施放寬，去年經濟活動增加，故廢物棄置量比前年回升。
都市固體廢物中，廚餘佔最大比例，為30%，每日棄置量為3437公噸，其次為廢塑膠，佔21%，兩者與2020年相若。而廢紙則佔都市固體廢物中20%，比重較2020年低。
都市固體廢物回收率方面，去年回收量為184萬公噸，整體回收率為31%，較2020年的28%有升幅，當中回收作本地循環再造的都市固體廢物量為約28萬公噸，較2020年的約23萬公噸增加逾兩成，而去年廚餘的本地循環再造量約6.6萬公噸，較2020年升幅達21%。至於去年「綠在區區」回收量則約1.4萬公噸，相比前年大幅增加逾兩倍半。
署方又表示，會全力落實《香港資源循環藍圖2035》內各項減廢及循環再造的措施，會積極籌備最快明年實施的都市固體廢物收費，亦會推行多項新措施，例如管制即棄塑膠餐具及其他塑膠產品、研究立法要求住宅樓宇分類收集可回收物並交予回收商處理，以及繼續推展公共屋邨廚餘收集試驗計劃。
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