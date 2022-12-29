立場新聞案｜辯方質疑警檢取所有電子儀器及文件　旨在令立場不能營運 (13:39)

控方傳召去年12月29日，到立場新聞位於觀塘的辦公室蒐證的警方國安處警員葉甫，他供稱在當天清晨約5時，總督察王振業就搜查行動訓示警員。警方約6時抵達該辦公室，葉負責搜查E區，檢取了立場母公司 Best Pencil (Hong Kong) Limited 租用該辦公室的租約、鍾沛權的糧單、立場員工卡片等文件，及電腦、硬盤、記憶卡等電子器材。

葉甫在辯方大律師余若薇盤問下補充，總督察的訓示主要解釋行動是搜查立場新聞，因該網媒涉及一宗串謀發布及複製煽動刊物案，並指令針對電子器材及文件搜查，尤其是涉及 Best Pencil (Hong Kong) Limited 的文件，及員工相關資料。

至於為何檢取員工卡片及糧單，葉甫解釋當時無時間翻看文件，初步會先檢取作證，他請示上級後，獲告知需要檢取卡片。葉又重申他僅負責搜查，不清楚文件的調查價值。