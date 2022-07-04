快運1月中起取消部分赴日航班　國泰明起取消飛名古屋及福岡　旅客須申報7日內不曾到內地 (14:08)

國泰表示，按日本最新安排，航空公司不可在12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此國泰每周只能營運合共65班航班前往各航點，需削減約兩成原定下月運作的日本航班。由12月30日至另行通知為止，由香港前往日本的航班 ，所有名古屋及福岡航班均會取消，而札幌班次則會由每周7班減至5班，部分日子的東京成田及大阪航班將會取消。

至於由日本返港航班，12月30日至2023年1月8日的航班將如常運作，包括安排不載客航機前往日本協助顧客返港。但由2023年1月9日至另行通知為止，所有由名古屋出發的航班均會取消，由札幌出發的航班班次則會由每周7班減至5班，部分日子的東京成田、大阪及福岡航班亦將取消。

國泰表示，會安排原定往來東京、大阪及札幌的受影響乘客乘搭其他航班；而往來名古屋的乘客將會改為乘搭大阪的航班。因正值旅遊旺季其他航班滿座，將為往來福岡的受影響乘客提供全額退款。

香港快運亦表示，根據最新安排，快運航班可前往福岡及沖繩，但由於不能加航班，1月14日起至另行通知，部分前往福岡、東京等地的赴日航班要取消。快運又要求所有前往福岡及沖繩的乘客，出發前要申報在7日內未曾在內地逗留。