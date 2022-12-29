沙中線「吹哨者」潘焯鴻公司涉拖糧　被判須付10萬元欠薪 (11:58)

申索人潘麒智，被告人諾翹生物化學有限公司，今天由公司董事潘焯鴻代表出席。裁判官表示，申索人及被告公司雙方就大量事實作出爭議，經仔細考慮後，裁定潘焯鴻及另一名公司員工非誠實可靠的證人，反觀申索人的證詞平靜自發，回答坦率，作供可信。

裁判官分析，被告公司指控申索人經常缺勤不可信，因通訊軟件對話中從不見到潘焯鴻投訴申索人缺勤，反而在提及借錢事宜的對話中，潘焯鴻表示「想過埋你私人筆錢及出糧」，申索人要求「準時還錢」，潘焯鴻回覆「一定準時」。審裁官批評面對如此簡單直接的對話，潘焯鴻仍狡辯不是沒有出糧。

另外，潘焯鴻在審訊中強調公司每日有足夠現金，有提款記錄，但拒絕提供單據，審裁官認為該公司資金狀况十分混亂，但仍想描繪財政穩健的畫面，因此向法庭給予不可信的解釋，法庭不接納被告公司所講說法。

潘焯鴻指申索人是自由工作者，審裁官同樣不接納此說，因通訊軟件對話顯示申索人曾向被告人請假，亦協助處理搬公司、找租舖的事宜，審裁官認為該些對話顯示申索人不似自由工作者。而且兩人關係一直良好密切，直至去年7月潘焯鴻認為申索人在外面誹謗他欠債，兩人才終止工作關係。最終裁定潘焯鴻須向申索人支付欠薪等費用。