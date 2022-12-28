警方沙頭角檢5噸煙花爆竹　父子被捕 (19:15)

被捕的父子姓劉，分別60歲及26歲，報稱無業，為簡頭村原居民。據悉有黑社會和勝和背景。因檢獲數量為近年同類案件最大宗，加上地點鄰近民居，爆炸品處理課人員奉召到場協助評估現場環境安全問題，並檢走少量煙花爆竹往化驗。

新界北總區反三合會行動組陳養泉高級督察表示，根據線報及經深入調查，探員帶同手令，今午掩至沙頭角公路馬尾下段簡頭村的一間村屋，檢獲約5噸煙花爆竹，包括20萬頭爆竹、椰子頭煙花、孔雀開屏、龍吐珠等，在該村屋拘捕一對父子，兩人涉嫌非法藏有煙花或爆竹被捕，由探員帶署扣留調查。初步調查相信該批煙花爆竹主要作批發用途，涉事村屋約1000尺，用作儲存煙花爆竹及居住。

陳養泉續指，藏有煙花爆竹會對自己及他人造成安全隱憂，希望市民慶祝節日之餘，切勿以身試法，及避免發生樂極生悲意外。根據香港法例第295章《危險品條例》第7條，管有煙花爆竹等違禁品屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁12個月及罰款20萬元。