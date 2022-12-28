么鳳士多蜜糖山楂防腐劑超標　食安籲市民勿食用 (19:05)

中心表示，市民應停止食用受影響批次的產品，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

中心發言人說，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店檢取上述涼果樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之205，超出法例上限的百萬分之100。而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及名稱。

發言人稱，中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關分銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線（2556 5222），查詢有關產品的回收事宜。

發言人稱，二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界，在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（規例）規定，預先包裝食物須加上可閱的標記或標籤，用以表列食物的配料。規例亦訂明，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之10的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。