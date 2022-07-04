亂過馬路案審91天　大狀及律師早前上訴成功毋需獨力承擔原審訟費　上訴庭今拒批兩人上訴訟費 (17:21)

兩名申請人為原審辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝，答辯人為香港政府。上訴庭今年9月頒下裁決，裁定兩人勝訴之餘，沒有就上訴涉及的訟費頒發命令。兩人事後申請更改訟費令，要求港府承擔兩人在上訴階段的訟費。

上訴庭表示，雖然兩人裁定勝訴，但他們的抗辯方式「完全不能接受」，不利於司法公義。上訴庭批評，兩人和何官在互不尊重和抱持敵意之下爭執，屬於浪費時間，兩人亦曾向何官說出無禮和侮辱性言詞，並長時間盤問控方證人。上訴庭強調，即使兩人獲判勝訴，不應該視作法庭認同兩人在這場官司的手法；相反，法庭已指示本案轉介至大律師公會和律師會跟進，考慮會否採取紀律行動。

上訴庭又指，兩人在更改訟費令的書面陳辭中，嘗試再次合理化自己的作為，等同重新爭論上訴，法庭絕不允許此事發生。上訴庭最終拒絕兩人更改訟費令的申請，並要求兩人向港府支付是次申請的訟費。