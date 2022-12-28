立場煽動案｜蒐證警員今作供　分6區撿取證物包括特刊《立誌》 (17:04)

控方傳召於去年12月29日，到立場新聞辦公室蒐證的其中4名警員。各名警員駐守警方國安處，因有「特別任務」，當日凌晨3時起當值，約6時半抵達位於觀塘的辦公室。偵緝警員劉兆榮供稱，抵達後約10分鐘，一名立場男職員到場稱要上班，警方隨即向他表明身份及出示手令，職員便開門供警方入內。

警方將辦公室分成A至F六個區域，偵緝警員陳龍杰、張柏豪、李百謙、劉兆榮分別負責在A、B、D及F區蒐證，及繪畫各區域的草圖。

警方檢取的證物包括鍾沛權、林紹桐及另外數名立場員工的公司卡片，一本由立場新聞出版的特刊《立誌》。控方又描述刊物內統計因反修例運動被捕的人數，刊印立場美術部的設計，包括印出「721、831」字眼的作品，另有版面列出立場員工取得的新聞獎項。

警方亦檢取電腦、手機、硬盤、錄音機、與「主場新聞」相關的銀行文件等，並取下牆上掛起的立場母公司商業登記證及保險通知。警方檢取所有證物後，已被捕的林紹桐在律師陪同下簽署確認。