盧寵茂：疫苗通效益不及社會成本　內地輸入急升故入境檢測要求與海外看齊 (16:44)

內地輸入個案比例急升至5.8% 看齊海外輸入

盧寵茂續稱，會劃一所有來港旅客檢測要求，所有來港者無論來自什麼地區，都需在來港前24小時內做快速測試，或48小時內做核酸檢測，抵港後核酸檢測要求也會取消，抵港首5日每日快速測試。盧說，是考慮了內地及全球疫情變化，12月內地輸入個案比率已上升到近5.8%，與其他海外地區相若，為恢復與內地往來及聯通世界，故劃一所有來港旅客檢測要求。他又說，網上有很多對於內地疫情的謠言，他所知內地流行的仍是Omicron，而非新的病毒株。

至於口罩令，盧寵茂說，戴口罩是減輕呼吸道病毒傳染的方法，由於香港處於冬季呼吸道感染高峰期，綜合所有專家意見，評估目前取消口罩令或帶來呼吸道感染人數迅速上升，為了避免市民受新冠及流感雙重夾擊，保障本港醫療系統，決定維持戴口罩的要求。