政府明起取消大部分社交距離措施及疫苗通行證　維持口罩令 (15:39)

第二是取消疫苗通行證，會採取更具針對性措施，尤其推動一老一幼疫苗接種。

第三是取消所有入境強制核酸檢測，海外、內地、澳門、台灣抵港者，都不再需要在抵港後或抵港當日，做強制核酸檢測，改為發出自行做快測測試至抵港第5日的健康建議。

第四是取消所有社交距離措施，限聚令、1.5米餐桌距離等，只維持口罩令。

所有措施明日生效。李家超解釋，放寬措施是因為整體社會達到相當高疫苗接種率，確診人數超過250萬人，社會建立廣泛、整體防疫屏障，香港有足夠、有效的抗疫藥物，醫護在3年抗疫期間已經由豐富經驗，醫管局強化緊急應變系統以及醫療系統，資源應對能力和負荷力都加強了很多。他續稱，3年抗疫經驗，令市民對冠狀病毒有更多認識，和自我防禦能力，防疫政策會聚焦防重症、防死亡，保護高風險群組。

李家超又說，會繼續研究確診者隔離措施。

李家超表示，不認為措施來得突然或很快，政府一直希望有序地放寬措施，總有一日要復常，現時已經是時候。