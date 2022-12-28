已婚男警涉偷拍22歲女不認罪　稱覺女事主「着條裙着得都幾靚」故拍照 (14:41)

47歲的已婚休班男警涉嫌在馬鞍山新港城中心的超市內，偷拍22歲女美容師的裙底，包括臀部和大腿的照片。男警否認「非法拍攝或觀察私密部位」罪，以及「作出有違公德的行為」的交替控罪，案件今天（28日）於沙田裁判法院開審。男警於錄影會面承認及示範垂下手拿手機拍攝，他稱「覺得（事主）着條裙着得都幾靚」，所以欲拍攝X的全身，他說這動作「無咁顯眼」，他亦曾刪除部分照片。
承認事實指出，被告區文浩（47歲，警員）將手機密碼給予警方，警方從其手機檢取事主X的照片，辯方不爭議被告身分。
控方讀出X的供辭，X育有一名兩歲女兒，於2022年2月9日下午約7時，X穿灰色連身裙、戴鴨舌帽，與男友到新港城中心4期3樓Market Place by Jasons。X推着購物車在凍櫃選購飲品期間，聽見頻密「咔嚓」聲，她發現左方一名穿羽絨、戴口罩的被告右手緊貼大腿拿手機、鏡頭朝X。
X懷疑被偷拍，遂問「你影緊咩？」，對方答「無呀」，X再追問後，被告隨即跑出超市，X的男友尾隨追上。X的男友在供辭指，見被告縮手並一言不發逃去，他在途人協助下截停被告。
庭上播放錄影會面，被告透露他駐守中央交通違例檢控組，當天由灣仔警總前往案發超市買食物，他稱「見到個女仔幾靚」、「一時貪玩」，連續拍攝X數下，X發現後「有啲嬲」，他不知如何應對，故沿扶手電梯中跑落二樓。被告又解釋當時「手多」和「貪刺激」，他知道未經X同意拍照，是不恰當及不禮貌。會面期間，被告一度說「阿sir，可唔可以反轉佢（涉案照片）？唔想再睇。」