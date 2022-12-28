馬來西亞抵港運動鞋藏毒　海關檢2600萬可卡因拘一貨倉負責人 (12:38)

香港海關港口及海域科貨櫃貨物檢查小組督察劉芷欣表示，關員早前透過風險評估及資料分析，鎖定一個由馬來西亞抵港的海運拼裝貨櫃，內載有41批不同種類的貨物，關員揀選其中一批報稱個人物品的入口貨物。資料題示，貨品收貨人為一間新成立的物流公司，由於馬來西亞為毒品轉口地，遂扣留貨品，並於上月25日在葵涌海關大樓進行檢驗。

劉表示，該批報稱載有個人物品的貨物共有40箱，每箱均載有兩對運動鞋及少量衣物，而X光影像顯示當中14箱有可疑。關員其後發現，有不法分子疑在運動鞋收藏經真空處理的可疑白色粉末，經儀器證實相關粉末為毒品，涉31公斤懷疑可卡因，總值約2600萬元。

毒品調查科毒品調查第3組調查主任邱穎揚表示，海關就案件作跟進調查，上月30日在葵涌一工業大廈貨倉拘捕一名44歲女子，她為貨倉負責人，負責簽收貨物並作貯存。海關稱有販毒集團利用本港工廠大廈的物流倉存放毒品，其後分批運往不同地方進行包裝及分銷；相信他們希望利用工廠大廈人流密集、上落貨頻繁的環境運送毒品，企圖逃避執法。海關建議物流界從業員要求客戶提供更多的資料供參考，包括公司登記文件、貨物圖片等，減低被販毒集團利用的機會。