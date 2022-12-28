日本限制香港航班　外遊港人：「滯留就玩耐啲」 (12:49)

梁小姐與友人今乘港航航班往沖繩，昨得知新政策後有打電話至航空公司，笑言應「有神眷顧先打得通」，她隨即「變陣」，花約4000元購入東京回港的機票，打算先乘內陸機至東京。她今早獲港航承諾「點都會帶你返香港」，雖未有具體安排，仍感有如定心丸，「知道唔駛使6000元（東京返港及內陸機機票價錢），好似多咗錢駛咁！」對於日本突限制港人使用部分機場，她理解措施屬保護國民之舉，「佢有自己考量，唔係我哋作為香港人可以judge」。

陳先生一行8人，每人花約5000多元購入香港快運往返福岡的機票，原計劃1月3日返港。他稱，昨有看過由大阪返港的機票，每人約6000至8000元，「俾多幾千蚊都要 㗎啦，小朋友要返學」，目前仍待航空公司安排。他說已近3年沒外遊，心情多多少少有受影響，又批評新政策多餘，「你話封晒嘅OK我接受，但封淨四個機場咁即係咩意思？......同埋日本都唔係冇（確診），你都與病毒共存，我都唔知佢做緊咩」。

同乘快運航班往福岡的另一名陳太則認為，日方措施與合理，「大陸（疫情）資訊太唔公開，人哋驚都係好正常」，但認為跨年前後多航班往返港日，如在1月8日內地開關之後，新限制才涵蓋香港航班會較好。她說原定1月4日返港、5日上班，如今只能見步行步，或有機會轉飛台灣或乘內陸機，但心情沒太受影響，笑言「滯留就玩耐啲」、「開開心心去旅行」。