私家診所可開新冠口服藥　醫學會倡討論對旅客處方準則 (12:01)

現時部分私家診所有向政府取新冠口服藥，免費處方予合資格、有香港身分證的染疫者，隨着中港兩地即將通關，醫學會會長鄭志文今日（28日）在港台《千禧年代》表示，近日有不少人查詢新冠疫苗和新冠口服藥的資料。他說，其中一種新冠口服藥早前已可讓私家醫生購買，若日後有旅客來港診所求醫，而該旅客屬於適合用藥的群組，私家醫生可考慮向旅客處方私人市場購買的口服藥。

鄭志文之後向本報補充，早前默沙東的新冠口服藥已開放讓私家醫生購買，但要6000元一劑，相信私家醫生未必會買入很多作存貨。至於衛生署免費提供的新冠口服藥，鄭志文說，政府暫時未就通關後，如何向旅客處方衛生署口服藥推指引，他認為當局若有正式討論是好事，可先安定港人的心。

至於疫苗，復星昨日宣布，開放赴港接種復必泰二價疫苗接種意向登記，用戶可經微信，登記打復必泰二價疫苗的意向，預約成功後可在兩地正式恢復通關後在香港自費打復必泰二價疫苗。鄭志文在節目上表示，復必泰需稀釋，儲存上也有特定要求，不是每間診所都做到，而地區診所主要服務港人，為遊客打疫苗不是主要工作，相信一般醫生對為遊客打針不會很熱衷，估計藥廠會和少數醫生、醫療集團有相關安排。

鄭說，二價復必泰並不短缺，外國只有兩三成人打加強劑，且mRNA技術可以大量生產，相信藥廠希望推廣二價疫苗，但他擔心會出現錯配，因最需要打針的是長者，但他們未必能參加「疫苗旅遊」。