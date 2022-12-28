政府推「搶人才」線上平台　未提租金水平等 (10:32)

政府表示，線上平台以外來人才為對象，用家進入平台後便可瀏覽各類實用資訊，包括各項人才入境計劃的詳情，以至在港衣、食、住、行生活資訊等。有意申請者可利用線上平台的人才入境計劃分類小工具，了解自己合資格的入境計劃，之後可即時通過此平台連接入境事務處電子簽證平台在線上遞交申請，付費及領取簽證等程序同樣可在線上進行。

本報記者登入該該網上平台，主要分7部分，包括「玩樂情報」、「生活指南」、「人物故事」、「最新消息」、「支援服務」、「工作機會」及「申請簽證」，其中「申請簽證」一欄可鏈接到入境處相應人才計劃的網上申請網站，而「支援服務」及「工作機會」則未有提供任何資料。

其餘的部分主要提供香港的資訊，例如「生活指南」部分，有介紹在港租樓、買樓、讀書、求醫等資訊，但部分資訊比較簡單，例如在「租樓買樓」一欄，介紹了在香港可以透過住房App、地產代理和facebook群組等租樓和買樓，租金水平等資訊則欠奉。在「醫院和診所」一欄，則有提供公立醫院收費等資料。

在「本地小店」一欄，平台僅簡單介紹了大坑區有很多本地設計商店，深水埗也有各類小店。