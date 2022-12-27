內地通關在即　林哲玄倡入境續驗核酸　制定應變措施防輸入數字驚人 (10:56)

內地下月8日起取消入境核酸檢測和集中隔離，逐步恢復出入境，醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，本港需維持入境前及入境時的核酸檢測要求，才較「穩陣」，但入境後的核酸檢測要求可考慮放寬。他又認為，最好要求旅客打了疫苗才能入境，一針並不足夠，最起碼要求打兩針，因兩針後三個月內或有一定保護力，三針是最好。

若抵港旅客在入境檢測驗出陽性，林哲玄認為，可討論是否找地方讓這些旅客隔離四五日。他估計，集中隔離的做法會慢慢淡出，但最少應確保染疫旅客要戴口罩、不到人群聚集地方，及保持社交距離。不過，他認為本地有不少傳播，即使有染疫旅客在社區，也未必會增加很多傳播壓力。

至於兩地通關是是否要設熔斷機制，林哲玄在港台《千禧年代》表示，需制定應變措施，萬一輸入數字很驚人，也要想辦法應對，可討論是熔斷機制還是增加入境要求。他又說，即使通關初期因口岸需時準備等而要設配額，也應在一兩周內全部取消。

即使未與內地通關，近日本港公立醫院急症室已經爆滿，而處理新冠的指定診所和遙距診症亦難預約，林哲玄表示，相信醫管局一直有就通關做預案，他認為醫管局應找多些私家醫生協助視像診症，亦應檢視一旦社區隔離設施要轉為治療中心，或啟用河套醫院，是否有足夠人手應付。至於藥物，他認為現時本港有嚴格的藥物出入境限制，應難以帶大量藥物離港。