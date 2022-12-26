退燒藥市面缺貨　屈臣氏限購數量減至每人3盒 (20:52)

記者共走訪20間藥房，當中包括3間屈臣氏、5間萬寧、4間旺角大型連鎖藥店。記者發現，大型連鎖藥房及普通藥房不見必理痛名牌及相關產品，不少市民到配藥位置詢問。而萬寧和屈臣氏藥房則仍有必理痛名牌，但標示缺貨，部分萬寧及屈臣氏藥房僅餘必理痛的經痛配方和關節痛配方。

記者以顧客身分查詢，有藥店職員表示，即使限購後，仍有顧客會結隊而來購買。至於何時會有貨，大部分藥店職員料必理痛產品會持續缺貨，有職員推薦其他成分類似的藥品，亦有藥店職員表示，近期缺貨或因年尾廠商生產量減少，料明年初會改善。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前表示，撲熱息痛普遍用於止痛退燒，由於該成分專利期已過，有多間非原廠製造，本港多間藥廠都有生產，建議市民可改購其他沒缺貨品牌。崔又提醒，不要同時服用不同牌子卻含同樣成分的藥物，避免雙重劑量，切勿購買散裝藥或只有「一排排」的包裝藥。