不滿巴士司機對老翁惡言相向 台港女發聲遭毆 (19:29)

該名姓梁香港女子在社交媒體發文，稱上周四（22日）早上11時許乘搭台中市290路公車時，見一名年約七八十歲的伯伯上車，他疑行動不便，令車程有小耽誤，當時司機破口大罵，說「像你這種老人真不該搭公車！行動不便就該坐計程車！或者叫家人接送」，惹起車上乘客不滿，梁出言叫司機閉嘴，未幾司機向乘客訛稱車輛故障，要求全部人下車。

梁稱當時伯伯距離目的地尚有20公尺，他只能步行前往。梁協助伯伯過馬路時，回頭見司機企圖將車開走，上前截停巴士並質問對方，惟司機先開車將梁推前，之後再下車向梁的頭和背揮拳，更一度把她按在桌面上施襲，繼而駕車逃去。

梁頭、背及左膝受傷，前往警署備案。她說事後司機和公司代表到警署提出調解，初時對方態度差劣，其後疑恐她提告而態度改變，「又是下跪又是鞠躬」。最終梁接受以6000元台幣和解，未料調解書要求她放棄向公司爭取賠償的權利。

台灣聯合新聞網報道，交通局翻查閉路電視片段，證實司機言詞不當，將向涉事的台中客運公司處罰3萬元台幣，另納入「公車評鑑扣點」，扣分後將影響該公司後續年度的虧損補貼。三立新聞網據報，台中客運承認司機有錯，考慮他已60多歲，勒令他停工，並記兩個大過，今（26日）已復工。