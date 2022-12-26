不滿巴士司機對老翁惡言相向 台港女發聲遭毆 (19:29)

一名居於台灣的香港女子疑在巴士上不滿司機對長者態度惡劣而出言指摘，遭對方施襲及開車推撞。女子其後接受以6000元台幣（約1525港元）和解，事後知悉當中含不合理條款，包括放棄向公司爭取賠償的權利。事件引起網民關注。據台媒報道，涉事司機一度被勒令停工，台中市交通局將向涉事公司罰款3萬元台幣（約7625港元）。
該名姓梁香港女子在社交媒體發文，稱上周四（22日）早上11時許乘搭台中市290路公車時，見一名年約七八十歲的伯伯上車，他疑行動不便，令車程有小耽誤，當時司機破口大罵，說「像你這種老人真不該搭公車！行動不便就該坐計程車！或者叫家人接送」，惹起車上乘客不滿，梁出言叫司機閉嘴，未幾司機向乘客訛稱車輛故障，要求全部人下車。
梁稱當時伯伯距離目的地尚有20公尺，他只能步行前往。梁協助伯伯過馬路時，回頭見司機企圖將車開走，上前截停巴士並質問對方，惟司機先開車將梁推前，之後再下車向梁的頭和背揮拳，更一度把她按在桌面上施襲，繼而駕車逃去。
梁頭、背及左膝受傷，前往警署備案。她說事後司機和公司代表到警署提出調解，初時對方態度差劣，其後疑恐她提告而態度改變，「又是下跪又是鞠躬」。最終梁接受以6000元台幣和解，未料調解書要求她放棄向公司爭取賠償的權利。
台灣聯合新聞網報道，交通局翻查閉路電視片段，證實司機言詞不當，將向涉事的台中客運公司處罰3萬元台幣，另納入「公車評鑑扣點」，扣分後將影響該公司後續年度的虧損補貼。三立新聞網據報，台中客運承認司機有錯，考慮他已60多歲，勒令他停工，並記兩個大過，今（26日）已復工。