跨部門屯門搗兩無牌酒吧拘18人 揭裝「天眼」隔音棉逃法網 (17:40)

行動中，人員巡查區內多間持牌娛樂場所及青少年經常流連的地方，並突擊搜查目標單位，搗破兩個分別位於海榮路和建泰街工業大廈內的無牌酒吧。

在無牌酒吧內，警方拘捕一名43歲姓區男負責人及一名53歲姓趙女負責人，他們涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。另外，8男8女，年齡介乎39至69歲，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。警方於現場共檢獲超過570罐啤酒、約10支紅酒及大量娛樂設備。是次搗破的場所高度設防，單位外裝有閉路電視，單位內則設有隔音棉，增加不少調查難度。

警方高度關注青少年於深宵在街上或娛樂場所流連，節日期間共轉介22名青少年予社福機構，以提供適時輔導。同時，警方呼籲家長留意子女交友情況，避免他們誤交損友或誤入歧途。

屯門地政處表示，根據地契條款，涉事工業大廈只可作工業／倉庫用途。被搗破的兩個處所涉嫌違反地契條款。屯門地政處將會採取管制行動，向有關業主發警告信，要求業主在限期內作出糾正，如限期屆滿後仍未糾正，會考慮將物業釘契，或啟動程序重收該單位。

消防處呼籲，工廠大廈內的逃生途徑須時刻保持暢通，以免發生火警時阻礙市民逃生。此外，如在工廠大廈內貯存任何超出法定豁免量嘅危險品都需要領取牌照，以保障公眾安全。