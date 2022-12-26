警方新界南打擊酒駕毒駕交通罪行 拘38人 (14:58)

今凌晨約1時，人員巡至青葵公路近貨櫃碼頭對開，發現兩輛私家車高速往九龍方向行駛，警方隨即驅車追截。人員其後於西九龍快速公路近西區海底隧道入口截停該兩輛私家車。經調查，警員拘捕該兩名分別30及32歲的男司機，涉嫌非法賽車、危險駕駛及駕駛時無第三者保險，兩人被扣留調查。

整個行動中，人員共拘捕34名男子及4名女子，年齡介乎14歲至68歲，分別涉嫌非法賽車、危險駕駛、販毒、未獲授權而取用運輸工具、盜竊、通緝人士等罪。警員並檢獲共約25克懷疑毒品，當中包括懷疑「氯胺酮」、「可卡因」及「大麻」。

行動中，警方合共向2278名司機進行酒精呼氣測試、並截查了505名人士、搜查了376輛汽車、對違例司機發出了32張定額罰款告票，並扣查了8部懷疑非法改裝的車輛。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，強調警方必定嚴正執法，絕不姑息。