金冬雁料開關或吸引內地人本港打疫苗　提出可收費 (13:24)

中港兩地擬於下月中起逐步恢復通關，被問及通關後會否對本港防疫構成風險，金冬雁今早（26日）於港台節目表示，內地多個城市爆疫，港人北上染疫後返港或會增加本港醫療系統的壓力，「肯定有風險」，呼籲政府作好準備，但他認為風險仍然可控，港府應對自己有信心，「他們（內地人士）下來，權在我手」，港府可以對他們進行檢測，他又相信兩地商談通關時，不一定會撤銷所有限制。

現時內地未有信使核糖核酸（mRNA）的疫苗接種，金冬雁相信本港可接種mRNA疫苗，即復必泰疫苗，可能成為吸引內地人士來港的誘因。他稱，屆時政府可考慮收費，因為他們只是臨時性來港接種，「冇理由用公帑幫佢」。不過，他稱若打算來港接種mRNA疫苗的人士對社會有貢獻，例如讀書、工作、定居，則可繼續免費接種。