行會陳清霞﹕兩地通關有助刺激經濟  吸引專才來港 (22:31)

陳清霞指，香港一直以來為中國的優秀企業募集國際資金，讓中國企業「走出去」，擔當中外之間「超級聯繫人」的重要角色，當全面通關後，香港可在中介融資方面，為國家作出貢獻，她預期香港商界在通關後將會各顯神通，積極推動經濟發展，助香港重回世界舞台，也能幫助國家連通世界，為國家和特區的經濟和民生重添動能。

陳清霞期待，全面恢復通關將能刺激香港經濟，而國內重點企業更方便到港設分部，高等人材能來港發展，料將收立竿見影之效，有助香港發展創新和科技，推動香港經濟發展。

中港聯繫因疫情而受阻多時，陳清霞指眾多中港家庭因此受兩地隔絕之苦，如全面而有序通關，將實現家庭與親友團聚，也有助香港輸入國內高階人才。

政府就公布，由政務司長陳國基帶領的「通關事務協調組」今日（25日）在政府總部召開首次會議，商討與內地逐步、有序、全面通關的方案，以盡快與中央相關部委及廣東省和深圳市政府達成共識，並會將方案提交中央審批，目標在明年1月中之前予以落實。

新民黨今日亦發新聞稿，指感謝中央對港人關愛，支持有序通關，但認為目前內地與香港單日確診個案仍在高位，因此通關安排必須謹慎、細緻，特別是通關名額，必須慎而度之，最重要是不能加重醫療系統的負擔。新民黨期望「通關事務協調組」做好與內地的協調工作，盡快公布實施細節。