跨境巴士「紅日」車票售罄 「港澳快線」冀月底前增至每日最少9班 (19:45)

「港澳快線」跨境巴士昨起至本周五，每日暫開4班由太子上海街出發往澳門的班次。陳文育稱，售票情况「超出預期」，希望在本月底前可將香港往澳門班次，逐步增加到9至12班。他說，在跨境巴士停運期間，安排了車長到集團旗下其他部門工作，復運只需重新調動人手，故人手上可應付需求。

昨日網上流傳相片，「港澳快線」旗下一輛跨境巴士行車證逾期，停泊於太子載客；本報記者今現場觀察，同一車牌車輛的擋風玻璃，已張貼最新的行車證，明年9月才屆滿。陳文育表示，服務停運多時，放寬後至營運僅短短數天，「有可能是有部分未及時更新（貼上最新行車證）」，強調「現時所營運的車輛一定是符合現行准則」。陳表示，因應疫情，旗下約三至四成巴士仍待向運輸署辦續牌手續，其餘六至七成跨境巴士已續領行車證，會確保路面行駛車輛持有效行車證，在出入境時邊境人員亦會檢查。

「港澳快線」往澳門班次，今早首班車於10時50分在太子開出。在太子的售票處，今早至中午持續有市民到場查詢或購買，售票處玻璃上貼上「香港往澳門」今明兩天的車票售罄字句。門市負責票務的李小姐表示，在本周五前，每日只餘「零星數量」車票發售，她形容銷情理想，惟有部分旅客因未持72小時內新冠核酸檢測陰性證明，未能容許他們上車。

乘客方小姐表示，已有3年未離港，故趁澳門放寬入境限制，與5名朋友同遊澳門兩日一夜。她說，暫未計劃行程，因澳門疫情嚴重，未知景點或店舖是否有營業，會視乎情況到處遊逛。