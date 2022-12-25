警平安夜搗家庭式偽鈔工場　拘兩人檢9000元劣質「金牛」 (13:13)

元朗警區重案組第一隊主管督察黃頌權表示，警方上月16日接獲元朗青山公路一便利店報案，收到兩張編號相同，且材質有異的500元懷疑偽鈔。警方經深入調查及翻查閉路電視，鎖定兩名目標人物及其住址，昨展開執法，在油麻地區一酒店房間拘捕一名33歲男子及一名29歲女子，他們報稱無業。行動中，警員檢獲面值共9000元的懷疑偽鈔，以及一批電子儀器、打印機、不同材質的A4紙、閃粉、剪裁工具，並搜獲12張屬於他人身份證及一張假身份證。

警方在調查期間發現，被捕人在上月2日至本月19日，在九龍及新界曾使用偽鈔，共涉5宗案件，受害人包括的士司機、按摩店及便利店職員，涉偽鈔總額約1.75萬元。警方表示，今次搗破的工場設備簡陋，主要以打印機及電腦印製偽鈔，質素比較差劣，偽鈔上亦沒有金屬線、動感辨識圖案、透光水印等防偽特徵，相信有不法分子在昏暗環境及交易比較倉猝時混合真鈔一併使用，企圖蒙混過關。警方呼籲市民如收到偽鈔，宜報警求助，切勿使用，因有機會干犯行使及管有偽製紙幣罪行，一經定罪，最高可判監14年。