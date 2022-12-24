警灣仔拘13人　涉美色誘騙醉酒客碌卡買香檳　最大筆涉7萬元 (13:08)

警方灣仔警區刑事支援隊主管吳熙愉表示，灣仔警區在過去一個多月接獲多名外籍酒客報案，稱在酒吧消遣後，發現信用卡被盜用購買貴價香檳，最大一宗金額達7萬，涉及十多枝香檳。警方翻查閉路電視調查，發現有衣著性感的南亞裔陪酒女子在在酒吧容許下假扮酒客，「半呃半氹」 誘使酒客碌卡購買貴價香檳。吳稱，陪酒女子以3至4人一伙，以獨身酒客為目標，部分人負責用美色分散酒客注意力，包括即場接吻及作出令人咋舌的親密行為，部分人負責偷取信用卡，亦有人負責將未開的香檳售回同一酒吧的職員或其他酒吧圖利。

反三合會行動組第二隊主管陳梓銓補充，陪酒女子有時會誘使事主發生性行為，駁取其信任，而酒保會用手機拍攝簽帳過程，試圖誤導警方，事主是自願簽帳，案件是首次發現有酒吧職員串通陪酒女子詐騙醉酒客，令他們在不清醒的情况下承擔大額簽帳。

警方今凌晨時分派員放蛇，期間一名女子勾搭放蛇人員，要求購買香檳和試圖偷信用卡。警方隨即展開拘捕行動，在5間目標酒吧拘捕7名職員及6名持香港身份證的南亞裔女子，涉嫌「盜竊」、「串謀盜竊」及「處理贓物」，年齡介乎34至49歲。另有一名英籍人士欠交罰款被捕。行動中檢獲38支香檳、單據及數簿。警方表示，相信團伙活躍4個月，酒吧部分職員與陪酒女子串通，暫時見不到女子與酒吧有受僱關係，會再調查雙方分帳情況、有否黑幫背景等。

陳梓銓稱，警方自2021年展開「彩霞」行動，成功打擊灣仔酒吧區內非洲裔扒手，惟最近留意到南亞裔，特別是菲律賓籍陪酒女子崛起。他提醒市民在消遣時注意財物安全，特別是被多名陌生女子包圍時，酒吧職員如留意到有關情況，亦應挺身而出報警。