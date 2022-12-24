盧寵茂料「基層醫療」慢性病治理計劃首年20萬人受惠 (13:22)

盧寵茂表示，慢性疾病共同治理計劃的目標對象並非已確診高血壓、糖尿病的患者，而是有患病風險但仍未確診的群體，透過篩查及管理以預防併發症。計劃將向合資格市民提供半額資助，被問及私營醫療收費水平遠高於公營，會否憂慮半額資助提供的誘因不足，盧寵茂說，政府針對綜援人士及長者等弱勢群體設有安全網，另外政府會設立特別藥物名冊，大規模採購非專利和少數專利藥物，以降低共治計劃的用藥開支。

計劃參加者須成為地區康健中心會員，中心會協助配對家庭醫生，市民若想轉家庭醫生須滿至少一年才可申請，被問及一年時間對於因轉工搬屋等原因須轉醫生的市民會否不便，盧寵茂則稱，家庭醫生如同家庭成員，非常熟悉個案，包括病史和藥物過敏等，相信市民與家庭醫生的關係是相互了解信任且長期的關係。

人手方面，現時《基層醫療名冊》約有2600名醫生，對於有意見憂慮醫生人手不足，盧寵茂稱，參加者不會「一次過出現」，且現時《基層醫療名冊》的醫生數額只是起點，《藍圖》推出後，所有基層醫療項目，包括疫苗接種及癌症篩查，醫生須加入名冊才可參與，相信提供足夠誘因吸引更多醫生，亦會納入中醫師及輔助醫療，當局亦會透過基層醫療健康辦事處開展人才培訓。