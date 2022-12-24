寒冷加私家醫生放假　高拔陞料病人或需在急症室長時間等求醫及入院 (10:54)

踏入聖誕假期，醫管局行政總裁高拔陞表示，今年聖誕節，醫管局受疫情和冬季流感雙重壓力，天氣寒冷加上不少私家醫生休息，預計到急症室求診的病人數目會繼續增加，部分病人或需長時間等候診症，部分病人亦可能因病牀未能流轉而需長時間等候入院。他呼籲，病情較輕微的病人盡量到私家醫生求診，以減輕公立醫院的壓力。

高拔陞在網誌表示，現時有4000多名新冠病人留醫，而近日因天氣寒冷，身體不適到急症室求診及入院的病人亦顯著上升，每天有近5000人，逾1000人經急症室入住內科病房。

高拔陞表示，未來數日長假期，由於天氣持續寒冷，預計到急症室求診的病人數目會繼續增加，加上不少私家醫生這幾天都休息，醫管局非常擔心公立醫院急症室會加倍繁忙，甚至會出現病人需要長時間等候的情況。另外，最近數周，越來越多院舍出現群組感染個案、接收長者的暫託中心入住率亦非常高、入院長者數目亦不斷增加，亦大大加重公立醫院的壓力。醫管局已調動人手，支援急症室及內科病房等。

他又說，在這段時間，部分病人亦可能因為病牀未能流轉，需長時間等候入院，醫管局已採取不同措施加強病牀流轉，包括加強非緊急救護運送服務接載合適的病人出院，及加強院舍的外展醫療支援等，指定診所、遙距診療和藥物派遞服務亦已加強。