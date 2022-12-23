援交少女夥行劫集團打劫嫖客涉款20萬 警拘7人 (23:49)

兩名被劫男子分別31及41歲，早前在社交網站與不知名者交談，被誘使援交，在尖沙嘴區酒店房內與一名援交少女進行性交易時，分別有兩名男子及四名男子衝入房拳打腳踢，威迫事主交出銀行卡及轉帳，並威迫拍下赤裸照及影片等。警方經調查後，發現兩宗案件涉同一集團。

警方經部署後，昨（22日）凌晨起在九龍及新界多區拘捕4男3女，涉嫌行劫、串謀行劫、協助罪犯罪，年齡16至20歲，包括行劫集團主腦、成員、援交少女等。警方指，有集團成員匿藏尖沙嘴一酒店，酒店職員涉「通風報信」令成員及時逃走，惟成員最終被捕，酒店職員涉協助罪犯罪被捕。警方不排除有更多拘捕。

西九龍總區刑事部高級警司鍾雅倫指，有關集團運作至少一個月，其中16歲少女自願提供援交，並受金錢利誘參與行劫行動，與集團「夾埋一齊」讓成員衝入房行劫。據了解，被捕人有黑幫14K及和勝和背景，全部為朋友關係，援交少女每次收取3000至4000元肉金。