中大生涉2019年藏攻擊性武器等囚6個月　高院今判上訴得直　稱膠紙不能定罪 (19:18)

上訴人梁馨駿為21歲中大學生，他被判囚6個月，現已服畢刑期。高院法官指出，本案原審後，上訴庭在其他案件中裁定涉案膠紙只是一般家庭用的簡單修補工具；即使上訴人承認該卷膠紙是用來把他人的手黏在一起，也不能裁定該卷膠紙在可定罪範圍之內，因為該卷膠紙並不是為束縛人身而製造的；因此撤銷上訴人有關膠紙的控罪，相關判刑亦撤銷。

至於非法集結及身處非法集結使用蒙面物品兩罪，高院法官指出，本案原審時，終審法院仍未審理盧健民案的罪行元素，難以期望裁判官會採用和終院一致的表述。當時裁判官根據時間性、上訴人的行為、衣著、裝備、各相關地點作慮，裁定上訴人沒可能是圍觀者或過路人，也不是只純粹身處示威人群之中，而是逃跑中的非法集結者之一，認為裁定是穩妥的，有充份證據支持，故上述兩罪上訴則駁回，維持原判。