梁振英告鍾劍華誹謗案　鍾申請延期繳交陪審團款項被拒　將不設陪審團 (18:56)

原告為梁振英，被告為鍾劍華及「立場新聞」。2019年11月，鍾申請本案交由陪審團審訊，經三方同意後獲法庭批准，排期於2023年8月7日開審，預料15日審期。

根據《陪審團條例》，申請方須繳存支付陪審團的款項，惟於2021年2月限期前，沒有任何一方繳款。鍾遂在今年7月申請傳票以寬延期限繳款，梁反對指本案已不宜由陪審團審訊。

對於梁振英反對申請指，「立場」自今年6月沒有律師代表，法官認為這情况構成重大改變，法庭須引導沒法律代表的與訟人，加上誹謗訴訟或有事實和法律挑戰，故足以說服法官不命令陪審團審訊，而鍾已離港非考慮因素。

梁又稱，自己作為全國政協副主席，國安法實施後，法官或須介入審訊，避免本案抵觸國安法刑事罪行。法官明言難以理解梁的邏輯，指出誹謗發生於2018年，即國安法落實前，法官看不到國安法對本案有影響。