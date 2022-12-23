立場煽動案　前業主稱看電視才知辦公室租戶是立場 (18:07)

辯方資深大律師余若薇因身體狀況不適宜出庭，改由其副手代表。控方呈遞立場母公司的僱主報稅表，並邀請稅務局評稅主任王明志讀出部分「重點（員工）名稱」及其職位，其中本案被告鍾沛權報稱總編，林紹桐及曾因本案被捕的梁俊勤同報稱記者。

多名撰寫涉案文章的立場員工亦被點名，包括報稱首席記者的林彥邦、任職英國分社主任的楊天帥，撰寫兩篇初選47人案被告專訪、筆名「盧斯達」的劉耀文則報稱寫手，其餘兩人報稱記者，即中大衝突兩周年文章的作者，及涉案文章受訪的何桂藍。

控方另傳召立場新聞辦公室的前業主范偉文（音譯）作供，他在2020年4月將觀塘一間辦公室出租予Best Pencil (Hong Kong) Limited，而公司代表每次皆繳付幾個月租金，「係好嘅租客」。直至去年12月尾，他看到被告被捕的新聞，才知租戶是立場新聞。

今年1月，范偉文嘗試致電鍾姓公司聯絡人，但電話「打極都唔通」，他再找另一名李姓聯絡人，對方自稱僅一介職員，「揸唔到主意」。直至6月，李向范交出單位密碼，范到達後發現單位非常凌亂，有大量雜物，但已聯絡不上李，最終自行清理及出售單位。范與李主要以WhatsApp聯絡，但范供稱「睇到立場我就好憎，點解將個單位搞到咁」，故已刪除所有對話紀錄。