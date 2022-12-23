結他導師授課期間觸摸女童臀部　非禮罪成囚5個月　准保釋上訴 (18:00)

被告陳華龍（39歲）今天被押上法庭。辯方求情指，被告為人內向、孝順，心理及性方面沒有特別問題，一直過著簡單正常的生活。被告已不能亦不打算繼續從事結他導師的工作，現時轉職地盤工人，僱主亦承諾會在被告出獄後繼續聘請他，冀法庭盡量縮短刑期，及考慮以罰款方式處理3項普通襲擊罪。

裁判官指，被告不只1次觸摸女童，而是數次讚她「靚」及摸她臉部，又向女童示範「提臀運動」並叫她照做，然後將手掌放在她臀部側邊數秒，稱可感受肌肉活動，案情十分嚴重。

裁判官續指，被告利用課堂時間，在兩人獨處、沒有人可幫助女童的情況下作出本案行為，令女童驚慌並造成非常大的情緒困擾。被告與受害人為師生關係，本案涉及違反誠信。被告不認罪受審，聲稱自己只是想與學生發展友誼關係，從而鼓勵對方，可見被告沒有反省、沒有悔意，決定將各項普通襲擊及非禮分別判囚1個月及5個月，全部刑罰同期執行。