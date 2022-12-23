勞動節遊行被指違限聚令　工黨及社民連8人申終院上訴許可　官押後裁決 (14:01)

7名上訴人為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、李卓人及梁國雄，吳文遠則沒繼續申請上訴。李卓人出席聆訊，曾健成在法院門外批評，自從疫情出現，限聚令成為政府的「手上王牌」，即使目前解封防疫措施，但限聚令仍維持並「牢牢」箝制，不容涉及政治聚集。

代表上訴方的大律師黃宇逸爭議，應如何詮釋599G章下受禁群組聚集，他認為黃官在駁回上訴時沒推翻原審裁判官的事實裁斷，即使上訴人相距少於1.5米亦只是一瞬之間。黃宇逸亦爭議和平聚集是否構成合理辯解，並認為牽涉的憲法議題，即限制能否通過相稱性測試，屬於法律問題，應交由終院釐清。

代表另一上訴方的大律師詹鋌鏘引述黃官在判辭指，外傭以兩至三人一組休憩，距離達1.5米是為法所容，詹提出倘若他們觀看世界盃並同時為阿根廷打氣，則被視為同一受禁群組，這是非理性和武斷（irrational and arbitrary），而考慮有否共同目的和互相認識，無助保障公眾健康。

答辯方高級檢控官李希哲表示，本案早前已作出的事實裁定，上訴不涉及法律問題或有合理辯解，上訴方沒有爭議空間。