入境澳門今放寬　噴射飛航稱已就復航作準備 (13:36)

港澳客輪服務主要由噴射飛航及金光飛航提供，港澳客運碼頭則由海事處負責營運，本報亦已分別向海事處查詢碼頭何時重啟，並向金光飛航查詢何時復航，尚待回覆。

另外，自澳門昨晚公布放寬入境措施後，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）於周六及周日的車票昨深夜一度售罄，截至今午約1時，周六日全日10個班次，僅餘3至4班仍有車票發售。金巴今日回覆本報稱，因應客量需求上升，將調配更多巴士於現有班次提供服務，未來亦會陸續增加班次，每架巴士料可載50至60人，增撥人手後本周六及周日將可陸續開放更多車票，微信公眾號及官網購票系統會不時更新最新票務銷售狀况。

另一來往港澳的跨境巴士「港澳快線」亦在官網宣布，將於明日起恢復營運，每日提供4個班次，來往香港太子及澳門市區多個站，包括美獅美高梅、威尼斯人、金沙、新葡京等。首班由香港開出的班次，明早10時50分由太子開出，澳門首班車則於明早8時在美獅美高梅開出，車票為180港元。