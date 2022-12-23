性侵同居女友12歲女兒　九巴車長囚兩年10個月 (13:18)

被告ABCD承認兩項猥褻侵犯罪及一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，庭上透露被告在內地出生及就學至中三，1995年來港，與前妻育有一子一女。

法官陳廣池在判刑時，直言控方隱去被告真實姓名的做法「值得商榷」。他引述事主X的創傷報告，提及她患創傷壓力症後群，有焦慮及抑鬱症狀。本案令X對母的信任徹底破滅，因她在12歲首次遭性侵後，曾向母親投訴，母親叫被告離開其住所但不果。其後在3年間，被告五度進入X的房間，但只是站着凝視X。

X認為自己屢次遭母親背叛和出賣，感自責和有罪惡感，每月都發惡夢，亦曾割腕和用頭撞牆自殘，直至本月仍有自殘，需接受精神科治療。陳官批評被告因一己私慾，對X的成長帶來長期創傷，X更不幸地自殘，「這是可悲的」。

X母則為被告撰求情信，感激被告照顧兩母女，稱「發生這件不愉快、令人傷心的事，或者是他太大壓力所以犯錯，我們兩母女已經原諒了他」。陳官形容上述描述對X「是何等的諷刺和再次傷害」，認為X母遇人不淑，被戀情沖昏頭腦。

陳官考慮被告曾使用X母的電話發微信訊息著X「滿足被告的要求」，意圖欺騙X就範，而被告試圖褪去X的褲子，案情接近企圖強姦，各控罪以30至42個月為量刑起點，部分刑期同期執行，連同認罪扣減，總刑期34個月。