2019年國慶荃灣暴動案　兩被告申上訴許可被拒 (12:33)

上訴人為陳金國（21歲）及李振文（27歲）。上訴方爭議，原審法官練錦鴻在2021年4月口頭裁決，但延至7月後才交出書面裁決，延誤屬重大缺失。另原審沒有充分考量證人證供的分歧，如李振文被指被制服時曾大叫「光復香港」的口號兩次，但沒有片段支持，李振文被制服之處亦存有疑問等。

上訴庭法官潘敏琦判辭中稱，裁決歷時約兩小時，口述裁決定必有文本為據，且上訴人的法律團隊裁決當天必已得悉定罪的理由，故投訴不成立。潘官續指，原審在裁決中已開宗明義指出，指控並不複雜，且考慮篇幅後，只提出最重要的部分，故原審無須在裁決理由書中鉅細無遺地，展示其心路歷程。

潘官認為，即使沒有片段證明陳金國曾大叫，但其代表大律師已充分陳述，相信原審已作出考慮；另原審可就不同片段一併考慮，作出李振文在何處被制服的推論，不排除原審認為環境混亂，警員證供出現分歧，並不影響證供的可信性。最終潘官決定駁回上訴許可申請。