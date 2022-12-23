深水埗再現3宗類鼻疽個案　今年累計46宗 (12:18)

首宗個案涉及一名62歲男子，患糖尿病和冠心病，並因末期腎功能衰竭正接受洗腎治療。他於9月1日開始發燒和咳嗽，翌日前往明愛醫院急症室求診，須留院。他其後情況穩定並出院，惟因持續發燒於12月5日再度入院，12月10日出院。至12月15日，病人再次因發燒和腹痛前往明愛醫院急症室求醫，須留院。病人現時仍然留院，情况穩定。他的腹膜透析樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第二宗個案涉及一名80歲男子，患空腹血糖異常及高血壓。他於10月15日開始胸痛，11月15日前往明愛醫院急症室求診，臨牀診斷為肺炎。其後，他因胸痛惡化並發燒，於12月9日再度前往明愛醫院急症室求醫，並須留院治療。病人情况一直穩定，已在12月16日出院。他的痰液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

第三宗個案涉及一名82歲男子，患糖尿病和陣發性心房顫動。他於11月10日開始氣促，12月5日因持續咳嗽向普通科門診求醫。12月8日，他因氣促惡化前往明愛醫院急症室求診，同日入院。病人情況一直穩定，已在12月16日出院。他的痰液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。

衛生防護中心表示，本港今年累計共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。