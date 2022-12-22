南丫海難要求召開死因敗訴 家屬提上訴 質疑原審犯錯 (20:40)

據悉，死者家屬梁淑玲和趙炳全透過律師申請上訴。家屬提出三方面的理據，其一是原審法官從調查委員會和刑事審訊，得出遇難者的死因結論為「非法被殺」，但未有解釋如何符合《死因裁判官條例》下的研訊目的。家屬表示，即使預料法官作出「非法被殺」的裁決，基於早前浮現的新證據，法官應該展開死因研訊，就遇難者如何死亡提交建議。

法官高浩文曾稱從公眾利益出發，不必召開研訊發掘細節，惟家屬質疑原審法官在法律上犯錯，沒有考慮死因研訊可以找出醫學上的死因、消除謠言和不信任，亦可引起公眾關注目前需要改善的情况，以免招致更多人遇事。

其三，家屬認為新證據揭示建船過程和船員行業存在「系統性缺陷」，調查委員會和刑事訴訟均沒有審視這一範疇，原審法官亦忽視新證據的重要性。根據家屬一方早前的陳辭，中介公司和船廠人員就「消失的水密門」的供辭有分歧，「海泰號」船員的工時問題亦值得關注。