新冠疫苗將供應私營市場　政府：保障基金不保私營打針後副作用 (20:10)

政府又稱，3款供港的新冠疫苗已具相當的數據支持屬安全有效，疫情初期因新冠疫苗安全數據有待累積而成立的保障基金，將不適用於打獲註冊疫苗後，所引發的非預期嚴重異常事件。醫衛局其後補充，只是私營市場提供的疫苗接種不適用於疫苗保障基金，政府疫苗接種計劃下的接種仍適用。

374宗個案獲批保障基金 涉近7500萬元

政府早前成立保障基金，打了新冠疫苗後出現未能預見的嚴重異常事件者，若獲相關的專家委員會評定為與打疫苗因果關係一致或不確定，都可獲基金賠償。

根據醫衛局資料，截至10月23日，保障基金共接獲1158宗申請，專家委員會已完成803宗個案的因果關係評估，其中468宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，335宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。基金已完成處理的個案中，有1宗死亡個案和373宗傷害個案獲批保障基金，其中死亡個案獲賠200萬元，傷害個案共獲賠7296萬元，涉及速發嚴重過敏反應、貝爾面癱、心肌炎或心包炎、多形性紅斑等個案。

二價、兒童及幼兒復必泰優先港人接種

另外，由明日（23日）起，復必泰二價疫苗，及兒童及幼兒配方疫苗，將優先免費提供予本港居民接種；非港人將獲免費提供復必泰原始病毒株疫苗及科興。

政府發言人表示，會密切留意疫苗接種情況，並根據存貨量，定期檢視接種計劃，有需要時按專家評估，以及接種的必要性和迫切性，調整接種計劃下不同群組的接種優次。

新一批54萬劑復必泰今運抵香港

此外，政府表示，復星醫藥今日（22日）將最新一批約54萬劑復必泰二價疫苗運送抵港。