警拘12人涉23宗彈票黨案　涉款900萬 (17:25)

警方油尖警區刑事調查隊第11隊案件主管偵緝督察葉恩樺表示，油尖警區人員在9月至10月巡邏期間，在截查可疑人士時搜出多張不屬於他們的空頭支票及相關入數紙，以欺詐罪將兩人拘捕。警方另於8月及10月，接獲兩名受害人報案，騙徒分別向一間紅酒櫃公司訂購約值20萬的數個紅酒櫃，以及在網上購物平台購買價值20多萬名表，並假裝成功入票。賣家交收貨物後，支票因帳戶餘額不足而「彈票」，但騙徒已失去聯絡。

警方與銀行及購物平台合作，分析資金流向，成功鎖定一個詐騙集團，涉嫌與23宗「彈票黨」案件有關，最大一宗涉款150萬，合共涉款900多萬。葉恩樺形容，集團分工仔細，有人扮演買家、商人，有人做跑腿完成交易，亦有成員統籌空頭支票，負責將支票存入指定受害人帳戶，假裝成功交易。

警方在昨日至今日進行代號為「竿燈」（BRIGHTROD）的反詐騙行動，拘捕5名本地男子及7名本地女子（24至55歲），報稱廚師、家庭主婦、運輸工人、無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」、「處理贓物」及「串謀詐騙」罪，另檢獲電話、電話卡、提款卡、傀儡支票、入數紀錄等。

葉表示，騙徒一般使用的社交平台買賣帳戶都是短時間內登記，但就有大量追蹤者及讚好，制造受歡迎假象，涉「彈票黨」騙案亦上升兩至三成，建議市民可利用警方「防騙試伏器」檢查有關帳戶，或到有信譽官方網站購物，亦可選擇貨到付款及即場現金交收。她重申，借出或買賣戶口予騙徒收款有機會干犯串謀詐騙或洗黑錢，市民切勿以身試法。