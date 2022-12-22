政府新委任14人入廉署諮詢委員會及投訴委員會 (17:15)

其中貪污問題諮詢委員會，特首李家超再度委任行會成員廖長江為主席，並再度委任區璟智及周雯玲為成員。經民聯議員盧偉國、民建聯議員陳勇則為新委任成員。

許樹昌彭韻僖等再獲委任審查貪污舉報諮詢委員會成員

而審查貪污舉報諮詢委員會，政府抗疫專家顧問許樹昌、律師會前會長彭韻僖、江智蛟、藍凌志、李彭廣及袁淑琴再度被委任為成員，而選委界議員簡慧敏、競委會主席陳家殷則為新委任成員。

至於防止貪污諮詢委員會，選委界議員江玉歡、陳美寳及胡立基獲再度委任為成員，而社會企業諮詢委員會成員陳文、懲教署投訴上訴委員會成員杜家駒、測量師霍靜妍、物管公司副董事總經理李文光、資訊科技公司執行董事冼漢廸則為新委任成員。

商台主持陳淑薇新獲委任為社區關係市民諮詢委員會成員

另外，在社區關係市民諮詢委員會，政府再度委任陳浩庭、吳錦華、彭穎生、董一岳及黃偉傑為成員。而懲教署投訴上訴委員會成員陳念慈、商台節目主持人陳淑薇、香港浸會大學副校長周偉立、企業支援計劃評審委員會成員廖錦興，及社區投資共享基金委員會成員溫家傑則獲委任為新成員。

至於李律仁和姚建華則再度獲委任為廉署事宜投訴委員會。