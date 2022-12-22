以手機零用錢威逼利誘14歲智障侄女　清潔工認非禮囚16個月 (15:16)

現年41歲被告以代號K.K.L作稱呼，他被控3項猥褻侵犯罪，案情指他分別於2019年11月10日、2020年1月25日及同年2月2日，在小西灣某單位猥褻侵犯當時只有14至15歲的女童X。

案情又指，3次事件中，被告曾兩次在完事後給予X 200元零用錢，X亦表示擔心被告會收回被告早前給予她的電話，所以才忍受對方侵犯。

辯方求情稱，被告妻子早於2013年去世，兩人育有1名17歲女兒，由外母照顧。被告今次犯案只因把持不住、一時衝動，還押期間已經反省，被捕後亦已搬離單位，將來出獄後亦打算與母親同住，因此重犯的可能性很低。

法官練錦鴻判刑時引述由心理醫生及精神科醫生撰寫有關X的報告，稱X受事件影響極大，出現創傷後壓力症候群，感到內疚，亦受祖父責怪，指她令到叔叔被捕，事件不停在她腦海浮現。法官表示，X的情況令她易受成年人剝削，被告與X的年紀相差極大，被告利用長輩及同居一室的方便，以及威逼利誘，令X在不情願之下供其淫辱。

法官特別提及，X的生活一直坎坷，1歲時已因遭父母虐待，兩次被送往保良局，回家又遭叔叔性侵犯，更要受祖父責備，為反映社會對此類罪行的痛恨、補償受害人、以及阻嚇，法官決定以24個月為量刑起點，認罪扣減刑期後，囚16個月。