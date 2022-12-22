警兩周破74宗科技罪案拘98人　涉內地生騙案升逾一倍 (13:39)

警方在本月12至20日展開名為「淺岸」的打擊科技罪案行動，偵破74宗科技罪案，包括網上購物、網上情緣騙案及祼聊勒索等案件，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」及「勒索」等罪名拘捕61男37女（年齡介乎18至76歲），涉及總損失金額達3800萬元。

警方新界南總區刑事部警司陳志昌表示，被捕人為傀儡帳戶持有人，受騙徒誘騙開設新帳戶或借出現有帳戶，他強調，傀儡帳戶為騙案重要一環，即使自稱並非用作洗黑錢，亦並非免責原因。

另外，重案組總督察周文軒表示，警方在12月15日接報，稱一名20歲、內地來港的大學三年級女生被綁架，其在內地的父母被要求繳交500萬贖金，警方在18小時內成功在油麻地一間民宿尋獲女生。經調查後發現，女生在10月底收到假扮官員來電，指其牽涉刑事案，女生按指示交出社交媒體帳戶及密碼、租用油麻地民宿單位作為安全屋躲藏，並自拍短片及照片以「助查」。騙徒則利用該社交媒體與其父母聯絡，要求贖金。周表示，由於事主父母身處內地，需經其朋友在港報案，加上事主躲藏在無人管理的劏房，增加調查難度。

防止罪案辦公室總督察楊蓉稱，今年首11個月，涉及內地來港大學生的騙案有288宗，較去年同期的136宗升逾一倍，損失金額1萬至688萬元不等，合共損失1.27億元，較去年同期的5000萬升1.5倍。楊稱，警方新界南總區為內地來港大學生舉辦了12場防騙講座，及成立即時通訊群組。她提醒，即使來電者能說出事主姓名亦不代表是真，騙徒「做戲做全套」，來電時甚至有對講機聲音，強調需「收線、核實、搵求助」，有懷疑可致電防騙易熱線18222，「寧信真警察，莫信假公安」。

陳志昌說，自己在記者會前亦收到騙徒來電，反映騙案普遍，呼籲市民「即刻收線」，免墮騙案。