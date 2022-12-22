西班牙送港攝影器材藏毒品　海關臷獲檢3500萬K仔 (12:30)

機場科空運貨物組督察吳顯林表示，由於空運大批攝影器材並不尋常，海關懷疑有人企圖利用攝影器材作掩飾以偷運毒品，故透過風險管理及資料分析，揀選一票重239公斤、由西班牙寄出，並報稱載有攝影器材的空運貨物作查驗。其X光影像顯示器材內部有不尋常陰影，另外部分器材的重量明顯較重，散熱位及螺絲位分別有被封閉及重新鑲嵌的痕跡，於是關員拆開器材，發現內藏有60公斤懷疑氯胺酮。

海關毒品調查科高級調查主任邱健偉指，海關毒品調查科機場調查課接手案件，針對提單上的收貨人及寄貨人的資料作分析，發現雖然案件涉大批空運貨物，惟他們均以個人名義作申報，沒有公司資料，關員感到極不尋常。經初步調查得知，該批空運貨物的收貨地址是荃灣一間經營冷凍食品公司的單位，並相信有一名與販毒集團相關的男子曾致電物流公司嘗試更改收貨地址，惟男子其後失聯，海關正追查涉案男子下落。

海關指，有販毒集團疑盜用有正常業務的公司，企圖逃避海關對貨物進行檢驗。海關呼籲物流業界及集運公司若發現可疑客戶，包括突然修改收貨地址，可向海關作出舉報。