警上水破3000呎大麻種植場　拘兩男檢1400萬大麻 (11:36)

3000呎貨倉分3區種植

毒品調查科行動組督察朱紹麟指，犯罪集團分工清晰，貨倉面積約3000呎，分為3個區域搭建有臨時帳幕，劃分幼苗區、成熟區及收成區，根據大麻不同生長程度分批存放種植。根據調查所得，犯罪集團從海外購買種子自行培植，利用多種工具儀器幫助種植工作，包括有遮光布幫助聚集陽光、強力紫外光燈、各式各樣的營養液注入大麻植物內、二氧化碳機幫助大麻急速成長及溫度控制器等，為一個具規模有系統的大麻種植場。

料可年產792公斤大麻 市值1.4億元

警方根據檢獲大麻數量及種植場規模，相信一年可生產792公斤大麻，如成功販賣，市值達1.4億元，今次行動趁未有收成前搗破大麻種植場，成功阻止毒品流入本地市場。

另外，犯罪集團為降低成本從海外購買種子、儀器自行培植及聘請持「行街紙」人士管理倉庫，而場內電線胡亂安放，內有耗電量高的太陽燈，可能導致漏電及火警，對附近民居購成威脅。