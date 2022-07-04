警上水破3000呎大麻種植場　拘兩男檢1400萬大麻 (11:36)

警方毒品調查科昨日（21日）根據線報及深入調查，於上水營盤村搗破一個位於貨倉內的大麻種植場，當場拘捕一名本地男子及一名越南籍男子，該本地男子29歲姓吳報稱地盤工人相信為主腦，而越籍男子25歲姓黎無業，「行街紙」留港，相信受僱負責種植大麻及打理種植場地，行動共檢獲991棵大麻植物，共重約84公斤，市值約1400萬元，以及一些培植大麻的工具。兩名被捕男子正被扣留調查，稍後將被落案控告相關罪名，明日（23日）於粉嶺裁判法院提堂。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
3000呎貨倉分3區種植
毒品調查科行動組督察朱紹麟指，犯罪集團分工清晰，貨倉面積約3000呎，分為3個區域搭建有臨時帳幕，劃分幼苗區、成熟區及收成區，根據大麻不同生長程度分批存放種植。根據調查所得，犯罪集團從海外購買種子自行培植，利用多種工具儀器幫助種植工作，包括有遮光布幫助聚集陽光、強力紫外光燈、各式各樣的營養液注入大麻植物內、二氧化碳機幫助大麻急速成長及溫度控制器等，為一個具規模有系統的大麻種植場。
料可年產792公斤大麻 市值1.4億元
警方根據檢獲大麻數量及種植場規模，相信一年可生產792公斤大麻，如成功販賣，市值達1.4億元，今次行動趁未有收成前搗破大麻種植場，成功阻止毒品流入本地市場。
另外，犯罪集團為降低成本從海外購買種子、儀器自行培植及聘請持「行街紙」人士管理倉庫，而場內電線胡亂安放，內有耗電量高的太陽燈，可能導致漏電及火警，對附近民居購成威脅。