楊明不小心駕駛上訴刑期遭駁回　須即時服刑18日　獄中過冬及聖誕 (10:03)

上訴人楊明（41歲）及其女友莊思明得悉結果後，表現平靜。有懲教人員示意兩名家人上前，莊思明及其姊莊思敏走近犯人欄，楊明交出銀包等隨身物品，並向莊思明交頭接耳數句。楊明揮手道別後，隨即步入囚室，有懲教人員稱「聽日可以喺荔枝角探佢」，林以諾牧師亦有到庭。莊思明及莊思敏散庭後，欲到羈留室探訪但被拒，意味楊明今日在獄中渡過冬至及聖誕，料1月初獲釋。

官斥楊明駕駛態度「持續性的差勁」 沒汲取教訓

法官陳仲衡判辭中稱，原審的考慮和分析正確，他已平衡各相關不小心駕駛罪量刑的因素，以達致公平的裁決。原審亦非憑空臆測，他有足夠事實基礎讓他作出唯一合理及無可抗拒的推論，即上訴人是「受酒精影響」下駕駛，推論並無任何剛愎武斷、不合情理、不合邏輯、或證據存在故有不可能性。

陳官同意原審的觀察，指「本案沒有導致傷亡，純屬僥倖」，認為上訴人不能以本案沒有做成其他傷亡作為輕判理由。

陳官又指，原審有基礎指上訴人明顯沒有從過往的案件汲取教訓，上訴人涉酒後駕駛、刑事損壞、超速等，過往法庭對上訴人的輕判，均不能有效警惕他不可酒後駕駛。

陳官續指，原審以上訴人盡早認罪給予他三分一量刑扣減，是大有商榷的餘地。陳官重申，上訴人「不小心駕駛」罪可謂鐵證如山，他更一度推翻自己的認罪決定，根本談不上盡早認罪。陳官斥，上訴人改變認罪答辯是他的決定，但他已是一成年人，其認罪答辯的反覆表現，理應反映於認罪的刑罰扣減，認為原審的判刑並無原則性犯錯或明顯過重。

上訴方早前力陳，參考其他案例，本案判囚18日及停牌兩年是原則上犯錯、判刑過重；楊明（41歲）多年前因不小心駕駛被定罪，現已成長，重申人誰無過，冀法庭寬大處理。法官陳仲衡一度稱，不論法律團隊提出任何意見，上訴人須為決定負責，更指本案要討論的證據鐵證如山。