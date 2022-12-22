立場煽動案　法庭拒永久終止聆訊　並准控方呈新證物 (15:07)

案件10月31日開審後，至第5天審訊控方才翻出557篇立場文章，辯方質疑警方在篩選涉案文章時經考量下銷毀文章，部分更已無法尋回，令被告不可能公平受審，申請永久終止聆訊；控方則反駁新披露的文章，包括不少涉煽動文章，若控方一早掌握該批文章，可取用更多作檢控基礎，「對控方先至係失利」。

控方今日續傳召負責截圖的警方國安處警員8971曾學綸，他供稱在今年12月8日，獲總督察陳安銘指示，擷取19張Facebook截圖。控方解釋，這批是楊天帥Facebook帳戶的截圖，而楊天帥是其中一篇涉案文章的作者，亦在案發其間受僱於立場，並代表立場運作英國分社，相信帖文可顯示英國分社的運作情況。

辯方隨即表示，對控方現階段再呈新證物感「非常詫異」，質疑楊天帥是涉案文章的作者，以及英國分社運作情況，是控方提控時已掌握的資料，而案件審前覆核時，法官一早指示控方提交所有證據，「唔可以諗諗下又畀啲（證據）我哋」，否則對辯方不公，亦不尊重法官的指示。

郭官考慮新證物與英國分社有關，對審訊議題有幫助，可給予時間辯方研究，終批准呈遞新證物。審訊午續。

「立場新聞」前總編輯鍾沛權（53歲）、時任署任總編輯林紹桐（35歲）同否認一項串謀發布煽動刊物罪受審，兩人去年12月底被捕後還押近一年，並先後因審訊延誤獲准保釋；所屬母公司Best Pencil (Hong Kong) Limited則沒有代表應訊，被視作不認罪受審。